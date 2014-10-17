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بالصور والفيديو.. محافظ المنوفية ووزير البئية يطلقان ماراثون الدراجات الأول تحت عنوان ” يلا نركب عجل”

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بالصور والفيديو.. محافظ المنوفية ووزير البئية يطلقان ماراثون الدراجات الأول تحت عنوان ” يلا نركب عجل” بالصور والفيديو.. محافظ المنوفية ووزير البئية يطلقان ماراثون الدراجات الأول تحت عنوان ” يلا نركب عجل”

أطلق الدكتور أحمد فوزى محافظ المنوفية والدكتور خالد فهمى وزير شئون البيئة بحضورالدكتور أشرف صبحي مساعد وزير الشباب والرياضة والدكتور وجيه عزمى رئيس أتحاد الدراجات ماراثون الدرجات الأول بالمنوفية، فى إطار تشجيع الشباب ورجال السن على أستخدام وسائل النقل الغير آلية كوسيلة مواصلات غير ملوثة للبيئة ومفيده للصحة العامة .

بدأ السباق من ميدان السلام بقرية خلف وحتى استاد شبين الكوم بمسافة حوالى 4 كيلومتر شارك فى السباق حوالى 500 متسابق من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية .

وفى نهاية السباق، قام محافظ المنوفية ومرافقيه بتسليم جوائز للفائزين الثمانية الأوائل عبارة عن دراجة، جاء فى المركز الاول مصطفى محمد قزامل والمركز الثانى حسين السيد خليفي والمركز الثالث احمد محمد عبد الغنى كما تسلم الدكتور محمد عبد الرحمن حرب درع وزارة الشباب والرياضة لكونه من أكبر المتسابقين سنا ، وتسلم كل من محافظ المنوفية ووزير الشباب والرياضة درع وزارة الشباب والرياضة.

و أعرب محافظ المنوفية عن سعادته البالغة بالمشاركة فى ماراثون الدرجات الاول بالمنوفية، مشيرًا إلى أهمية الرياضة البالغة للجسد والروح معًا مؤكدا على مقولة ” العقل السليم فى الجسم السليم ” .

وأكد أن ممارسة الرياضة فى الصغر على أثار إيجابية عند التقدم فى السن، معلنًا أختيار محافظة المنوفية لإقامة مهرجان الدرجات الاول يرجع الى أنها محافظة ذات طابع فريد كانت لها دائما السبق فى كافة المجالات معربا عن أمله ان يتكرر هذا الماراثون فى المحافظة خلال الاشهر القادمة .

وصرح وزير البيئة عن دعم مشترك بين الوزارة والمحافظة لدعم إنشاء مسارات للدراجات وتشجيع ورش التصنيع وبيعها بالتقسيط للشباب، موجها رسالة لشباب أن بالشباب تبنى الاوطان وأن لا تدخر جهدا فى دعم الشباب .

وأكد على أن هذا المشروع يأتى فى إطار التشجيع على استخدام الدراجات فى كوسيلة نقل غير ملوثة للبيئة وموكبة الفكر العالمى وتشجيع استخدام وسائل النقل الغير آلية وما له من مردود على توفير الطاقة وتقليل تكلفة الدعم وتحقيق السيولة المرورية .

 

 

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