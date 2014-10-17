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سكرتير عام المنوفية : خطة عاجلة لتطوير المزلقانات بقويسنا

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سكرتير عام المنوفية : خطة عاجلة لتطوير المزلقانات بقويسنا سكرتير عام المنوفية : خطة عاجلة لتطوير المزلقانات بقويسنا

عقد اللواء أسامة فرج وكيل أول الوزارة سكرتير عام محافظة المنوفية اجتماعا لمناقشة وعرض الموقف النهائى لتطوير المزلقانات بمركزومدينة قويسنا بحضوررئيس مركز ومدينة قويسنا،ممثلى هيئة السكة الحديد ومشرف عام مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وممثلين مديرية الأوقاف بالمنوفية ،رئيس شركة النيل العامة للطرق الصحراوية ومهندسين من جامعة القاهرة .

وجه اللواء أسامة فرج رئيس مركزومدينة قويسنا بحل مشكلة مزلقان أجهور الرمل بالبحث عن أرض بديلة من أملاك الدولة فى القرية أو من خلال التبرع .

وطالب ببحث موقف مدرسة عرب الرمل الابتدائية القديمة بالتنسيق مع رئيس الادارة المركزية بسكة حديد للاستفادة من الأرض المتبقية لكونها أرض سكة حديد وضرورة مخاطبة مديرية الرى بخصوص ادراج توسيع الطريق يسار ويمين لتوسعة مزلقان عرب الرمل ، كما شدد على ضرورة البحث عن أرض أملاك دولة لحل مشكلة مزلقان الشيخ ابراهيم بالتنسيق مع مديرية الطرق والكبارى للانتهاء من أعمال التطوير .

وأفاد مندوب السكة الحديد أن الهيئة ستقوم بعمل الحوائط المساندة طبقا لما تم بمزلقان بهناى فى كل من مزلقانات الروضة ،شبرا بخوم ،أبو مشهور ،عزبة راتب وطبنشا .

وأكد سكرتير عام المحافظة على ضرورة تكاتف جميع الجهات التنفيذية للوصول الى نتائج سريعة وملموسة على أرض الواقع لسرعة الانتهاء من تطوير كافة المزلقانات بالمحافظة .

وأشار فرج الى أن هناك خطة عاجلة لتطوير المزلقانات على مستوى المحافظة وأن مركز قويسنا سيشهد باكورة هذا التطوير للوصول الى الحد الادمى فى المزلقانات وتقليل الخطورة على المواطنين وضمان سلامتهم .

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