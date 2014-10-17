«الإسكان»: اﻷقل دخلًا والمتزوج أهم شروط الحصول على شقة في «المليون وحدة»

أكدت وزارة اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن اختيار المستحقين لوحدات مشروع اﻹسكان الاجتماعي، الذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، يأتى وفقًا ﻷولويات شروط حددها مجلس الوزراء، مشددة على أن تخصيص الوحدات يأتي وفقًا لخطوات محددة، تقوم بها 3 جهات.

وقال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي للإسكان الاجتماعي، إن الشروط التى أقرها مجلس الوزراء لاختيار المستفيدين بهذه الوحدات هي «اﻷقل دخلًا، ثم المتزوج ويعول، أو اﻷرمل ويعول أو المرأة المعيلة، فالمتزوج وأخيرًا اﻷعزب».

وأضاف «حسن» أنه سيتم تخصيص 5% للمعاقين من المشروع، مشيرًا إلى أنه حال تقدم أحد المعاقين للمشروع عليه التقدم بشهادة طبية بجانب المستندات المطلوبة، وحال عدم وجود تأمين للمتقدم، عليه القيام بتأمين شخصى، فيما يتاح لمن يحصل على معاش من الدولة التقدم بالمستند الذي يقوم بصرفه شهريا.

وأشار إلى أن سداد قيمة الـ100 جنيه في البريد عند الحجز، يتم بها الاستعلام الميداني والمالي والخاص بالموافقة الائتمانية، موضحا أنه يتم تخصيص الوحدات بقرعة عشوائية بالكمبيوتر.

وأوضح «حسن» أن البنوك تقوم بالدراسات الائتمانية الخاصة بالمتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط.

وشدد «حسن» على أن عملية اختيار المستفيدين تتسم بشفافية عالية، دون وساطة، مدللًا على ذلك بأن اﻹعلان اﻷول للمشروع والخاص بـ 13 ألف وحدة، تقدم لها 47 ألف متقدم، منهم 30 ألفًا لم تنطبق عليهم الشروط، وتمت الاستعلامات اللازمة عن الآﻻف اﻵخرين المنطبقة عليهم الشروط، وجارٍ استكمال باقي الاستعلامات حاليًا.