الحكومة التونسية تعقد اجتماعا لاستعراض سير العملية الانتخابية المقبلة

عقدت الحكومة التونسية اجتماعا، ليلة الخميس، بحضور رئيس الحكومة المؤقتة، مهدي جمعة، وممثلي الرباعي الراعي للحوار الوطني.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، إن الحكومة أبدت سعيها وتعاونها سواء مع دائرة المحاسبات أو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكل المشاركين في المسار الانتخابي، بخصوص مراقبة تمويل الحملة الانتخابية ومصادر التمويل والرقابة على المال الأجنبي في حال ثبت وجوده، مشيرا إلى أنه سيتم مواصلة اللقاءات للحصول على إجابات كافية لمختلف الملاحظات، قبل العودة إلى جلسة الحوار الوطني، الإثنين المقبل.

ومن جهته، أوضح الوزير المكلف بالتنسيق ومتابعة الملفات الاقتصادية بمجلس الوزراء، نضال الورفلي، أن الحكومة تتواصل باستمرار مع دائرة المحاسبات، إذ تم تمكينها من الدعم اللوجيستي والمالي، كما تم الاتفاق على أن يتفرغ الـ170 قاضيا في هذه الدائرة، لمراقبة الحملة الانتخابية.

يذكر أن الرباعي الراعي للحوار الوطني يتكون من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس.