أخبار عاجلة

فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الحكومة التونسية تعقد اجتماعا لاستعراض سير العملية الانتخابية المقبلة

Google+ Print
الحكومة التونسية تعقد اجتماعا لاستعراض سير العملية الانتخابية المقبلة الحكومة التونسية تعقد اجتماعا لاستعراض سير العملية الانتخابية المقبلة

عقدت التونسية اجتماعا، ليلة الخميس، بحضور رئيس الحكومة المؤقتة، مهدي جمعة، وممثلي الرباعي الراعي للحوار الوطني.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، إن الحكومة أبدت سعيها وتعاونها سواء مع دائرة المحاسبات أو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكل المشاركين في المسار الانتخابي، بخصوص مراقبة تمويل الحملة الانتخابية ومصادر التمويل والرقابة على المال الأجنبي في حال ثبت وجوده، مشيرا إلى أنه سيتم مواصلة اللقاءات للحصول على إجابات كافية لمختلف الملاحظات، قبل العودة إلى جلسة الحوار الوطني، الإثنين المقبل.

ومن جهته، أوضح الوزير المكلف بالتنسيق ومتابعة الملفات الاقتصادية بمجلس الوزراء، نضال الورفلي، أن الحكومة تتواصل باستمرار مع دائرة المحاسبات، إذ تم تمكينها من الدعم اللوجيستي والمالي، كما تم الاتفاق على أن يتفرغ الـ170 قاضيا في هذه الدائرة، لمراقبة الحملة الانتخابية.

يذكر أن الرباعي الراعي للحوار الوطني يتكون من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا