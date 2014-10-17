عناصر «العمال الكردستاني» تشن هجوما على المركز الثقافي التركي في روما

شنت مجموعة يقدر عددها بحوالي 20 شخصا من أنصار منظمة «حزب العمال الكردستاني» الانفصالية هجوما بقنابل الدخان على المركز الثقافي التركي في العاصمة الإيطالية، روما، رغم تدخل شرطتها وإلقاء كميات كبيرة من الصبغة الحمراء على المبنى لتشويه واجهته.

وذكرت قناة « إن.تي.في» التركية ، الجمعة، أن وزير الثقافة والسياحة، عمر تشليك، أدان الاعتداء حيث قال: «نستنكر الاعتداء، ونؤمن أن أعمال المركز الثقافي في روما ستستمر للتعريف ببلادنا في الخارج رغم الهجمات القذرة».

وأوضح تشليك أن المركز الثقافي أصيب بأضرار مادية كبيرة جراء القنابل والصبغة الحمراء ولكن سيتم إصلاح هذه الأضرار خلال أقصر وقت ممكن لتأمين عودة العمل بالمركز.