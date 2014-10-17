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نيويورك تختار اللبن الزبادي كـ«وجبة رسمية» لها

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نيويورك تختار اللبن الزبادي كـ«وجبة رسمية» لها نيويورك تختار اللبن الزبادي كـ«وجبة رسمية» لها

أصبح اللبن الزبادي الوجبة الخفيفة الرسمية لولاية نيويورك الأمريكية، منضما إلى فشار الذرة والفول السوداني المسلوق المملح، ضمن الأغذية الشعبية المفضلة في الولايات الأمريكية.

وقال مكتب حاكم نيويورك، أندرو كيومو، إن نيويورك أصبحت أكبر منتج للبن الزبادي في الولايات المتحدة، وسط شعبية متزايدة للبن المصفى على الطريقة اليونانية، ووقَّع كيومو مرسوما يجعل لبن الزبادي الوجبة الخفيفة الرسمية للولاية.

وقال مكتب الحاكم: «جعل لبن الزبادي الوجبة الخفيفة الرسمية للولاية سينشر الوعي الشعبي بشأن الفوائد الاقتصادية والصحية للبن الزبادي وصناعة الألبان عموما».

ولعدد قليل من الولايات الأمريكية وجبات خفيفة رسمية، فولاية ساوث كارولاينا على سبيل المثال تعتبر الفول السوداني المسلوق المملح وجبة رسمية لها، بينما تعتبر تكساس رقائق التورتيا مع الصلصة وجبتها الرسمية، في حين أن ولاية إيلينوي تعتبر فشار الذرة وجبتها الخفيفة الرسمية المفضلة.

وذكر بيان حاكم نيويورك أن الولاية أنتجت 336 مليون كيلوجرام من لبن الزبادي، خلال 2013، وهو ما يمثل 16% من الإنتاج الإجمالي للولايات المتحدة.

ويشغل مصنعو منتجات الألبان في نيويورك نحو 9500 موظف برواتب بلغ إجماليها 513 مليون دولار، في 2013، مقارنة بثماني آلاف وظيفة برواتب بلغت 401 مليون دولار، في 2010.

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