مجلة تايم: قوات “داعش” تتقهقر في عين العرب

ذكرت مجلة “تايم” الأمريكية أن تنظيم “داعش” يتقهقهر في مدينة “عين العرب-كوباني”، لكن رئيس حكومة المقاطعة أنور مسلم قال إن أكثر من ألف مدني لا يزالون محاصرين في وسط المدينة.

وأوضحت المجلة – في نبأ بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة – أن المدينة السورية على الحدود مع تركيا، تنفست الصعداء أمس بعدما ساعدت الضربات الجوية لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة على ازاحة مقاتلي داعش عن العديد من الأحياء.

وأضاف مسلم ـ في اتصال هاتفي مع المجلة أمس الخميس – إن وحدات حماية الشعب والقوات الكردية التي تدافع عن القطاع تسيطر حاليا على نسبة 65% إلى 70% من المدينة المحاصرة، إلا أن مقاتلي داعش ينسحبون جزئيا في أحياء في جنوب وشرق البلاد، وفي الغرب ظلوا على بعد 3 أميال.

وحذر مسلم من التفاؤل السابق لأوانه، قائلا إنه على الرغم من خسارة داعش “العديد من الرجال”، إلا أنه “لا يزال يرسل سيارات مفخخة وقذائف الهاون، بالإضافة إلى المزيد من المقاتلين إلى المنطقة”.

وزعم مسلم بأن هناك “أكثر من ألف مدني” محاصر في وسط المدينة، قائلا “مع قناصة داعش وقذائف الهاون التي تستهدف الأحياء القريبة من الحدود مع تركيا، يكون من الخطر جدا أن يغادر الأشخاص المحاصرين”، “ونطالب الولايات المتحدة والأمم المتحدة بفتح وإدارة ممر إنساني للمدينة”.

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