“سيارات جمع ونقل القمامة” لخدمات المسئولين الشخصية بالفيوم

تجاهلت محافظة الفيوم، تعليمات الإدارة العامة للسيارات، بالهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، والخاصة بعدم السماح للسيارات الحكومية بتوصيل مديري العموم ووكلاء الوزارة من مقار أعمالهم بالمحافظات إلى أماكن سكنهم ترشيداً للاستهلاك، وحفاظاً على المال العام ، وسمحت بتوصيلهم من مقر أعمالهم إلى موقف الركاب العمومي فقط .

وضرب أحد رؤساء المدن بالفيوم , المقرب من الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم ،بالتعليمات عرض الحائط ويستغل السيارة الحكومية في تنقلاته الشخصية من مقر عمله بسنورس إلى مكان إقامته بالقاهرة ذهاباً وإيابا رغم وجود سكن لإقامته .

كانت الإدارة المركزية للسيارات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، قد شددت في مذكرتها التي أرسلتها لمحافظة الفيوم في 16 مارس الماضي، على أنه لا يجوز استخدام سيارة مديرية التموين رقم 6184 ف ب أ في تنقلات المدير ، من مكان عمله بالفيوم إلى مقر إقامته بالإسكندرية وذلك لمخالفة ذلك لقواعد استخدام سيارات الركوب الحكومية ، واعتمد قرار الهيئة أحمد عبد الرحيم المشرف العام على القطاع .

كان مدير التموين، قد حصل على موافقة المحافظ في 8 يناير الماضي، باستخدام سيارة المديرية لاستخدامها في سفره في العطلة الأسبوعية إلى الإسكندرية، وفي 17 فبراير الماضي أرسلت إدارة الشئون القانونية مذكرة إلى الإدارة المركزية للخدمات ، لاستطلاع الرأي في استخدام السيارة الحكومية في تنقلات المدير وجاء الرد بالرفض .

والطريف أن المحافظة سبق و حصلت في عهد محافظها الأسبق المهندس أحمد على أحمد عام 2013 على عدد 15 سيارة نقل كبير ة خاصة بنقل القمامة و 14 سيارة نقل ” مقفلة بالصاج ” و 20 ترسيكل مقفل ، وسيارة حديثة لشفط الأتربة وغسل الشوارع ، وترسيكلات صغيرة مقفلة ، من وزارتي التعاون الدولي والبيئة، وتم توزيعهم على المراكز ومدينة الفيوم لدعم قطاعات النظافة.

والغريب أن تلك السيارات اختفت من الشوارع ، وظهرت السيارات النقل المقفلة والمخصصة للدخول للأسواق والحواري والأماكن الضيقة لجمع القمامة، مع بعض المسئولين تستخدم فى تنقلاتهم الشخصية ويستخدم أحد نواب رؤساء المدن لشئون النظافة ورئيس إحدى القرى التابعة لمركز سنورس سنورس وغيرهما تلك السيارات ، وترك القيادات ميدان سنورس غارق في القمامة والروائح الكريهة ومكاناً لقضاء الحاجة في مشهد مؤسف يدعو للحسرة .