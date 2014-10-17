طرح 7 مناقصات لتنفيذ 168 وحدة سكنية في 4 مدن جديدة

تعلن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال اليومين المقبلين، عن طرح 7 مناقصات عامة في 4 مدن جديدة، لطرح أعمال تنفيذ 168 وحدة سكنية، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وتشغيل شبكات الصيانة، وأعمال تنفيذ طرق.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إن الجهاز سيعلن عن طرح أعمال تنفيذ 168 وحدة سكنية، بعدد 7 عمارات، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة 226 فدانًا جنوب شرق المدينة، في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وذلك بعد تسليم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، باكورة مشروع الإسكان الاجتماعي في المدينة، الإثنين الماضي.

وأشار المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن الجهاز سيطرح مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء كالتالى، وهما مشروع تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة الطريق الدائرى حول التجمع الأول والطريق الأوسط بالتجمع الأول منطقتى المجاروات «3- 5» بالتجمع الأول ومركز التجمع الأول بالمدينة، ومشروع تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة المحليات «1، 2، 3، 4» بإسكان الشباب والمستقبل «1، 2، 3» بالتجمع الثالث بالمدينة.

وأشار المهندس عبدالمطلب ممدوح، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إلى أن الجهاز سيطرح مناقصتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وهما أعمال «فرمة + حارة أسفلتية» للطريق الشمالي بالامتداد بالمدينة، إلى جانب أعمال إصلاح إتلاف الزراعة وشبكة الري بمشروع 109 عمارات بمنطقة جنوب الأحياء بالمدينة.

وأوضح المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، أن الجهاز سيطرح مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، هما أعمال تنفيذ مرافق «طرق فرمة– مياه– صرف صحي» لمنطقة الـ180 فدانًا بالمدينة، إلى جانب أعمال تنفيذ مشروع مخازن الجهاز والورش وانتظار سيارات ومعدات الجهاز بمنطقة الامتداد الجنوبي للمدينة.