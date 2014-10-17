مدير المتحف المصري: استقرار الأوضاع السياسية ساهم في تنشيط حركة السياحة بالمتحف

أكد محمود الحلوجي مدير عام المتحف المصري بالتحرير أن استقرار الأوضاع السياسية في مصر خلال الفترة الحالية ساهم في تنشيط حركة السياحة وزيادة عدد الزائرين للمتحف سواء من الأجانب أو المصريين .. مشيرا إلی أن زائري المتحف خلال الـ 3 شهور الماضية تراوح عددهم ما بين 1500 إلى 2000 زائر يوميا، وهو ما يعكس التحسن الإيجابي للسياحة، خاصة بعد قيام عدد من الدول بفك حظر السفر لمصر.

وقال الحلوجي ـ في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة – إنه جاري حاليا التنسيق مع عدد من المنظمات الأهلية المعنية بمجال الحفاظ على الآثار والتراث للتعاون في تطوير الأداء المتحفي للمتحف المصري، إلی جانب تنظيم عدد من الفعاليات للمساهمة في تنشيط حركة السياحة ونشر الوعي الأثري والحفاظ علي التراث في المجتمع.

وأضاف أن المتحف يشهد حاليا استكمال أعمال التجديد، والتي تشمل إعادة الأصول المتحفية إلى المتحف المصري من الأرضيات والحوائط والأسقف، إلى جانب تطوير “فتارين” العرض وسبل العرض المتحفي ونظم الإضاءة واستخدام الألوان والدهانات العالمية للجدران.

كان الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار قد أصدر قرارا يوم الأحد الماضي بتعيين محمود حسن الحلوجي، مديرا عاما للمتحف المصري بالتحرير خلفا للسيد عامر الذي بلغ السن القانونية.

> أ ش أ