إزالة عنكبوت من بطن رجل

خضع رجل استرالي، لعملية جراحية لإزالة عنكبوت من بطنه بعد أن ظل داخله ثلاثة أيام، وذلك حسبما نقلت “وكالة رويترز للأنباء”.

وكان ديلان توماس، يقضي عطلة في جزيرة بالي الاندونيسية عندما تسلل عنكبوت صغير عبر ندبة في جسده وشق طريقه لمسافة اسفل الجلد امتدت من سرته الي صدره.

وقال توماس لمحطة تلفزيون استرالية وقد رفع ملابسه ليكشف عن بطنه، “هنا تسلل العنكبوت تحت جلدي.”

وبينما كان في بالي زار توماس مركزا طبيا محليا حيث وصف له علاج مضاد للدغات الحشرات.

وقال توماس في حسابه على موقع فيسبوك “بعد اجراء فحوصات ووضع اشياء داخل بطني وجد الاطباء انه عنكبوت استوائي عاش بداخلي طيلة الايام الثلاثة الماضية.”

وأضاف قائلًا “لم اشعر قط بأن حياتي انتهكت بهذا الشكل من قبل.. انا سعيد ان المشكلة انتهت.”

وبعدما عاد إلي بلاده في وقت سابق هذ الاسبوع ازال الاطباء الزائر الاستوائي.