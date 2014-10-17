أخبار عاجلة

فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إزالة عنكبوت من بطن رجل

Google+ Print
إزالة عنكبوت من بطن رجل إزالة عنكبوت من بطن رجل

خضع رجل استرالي، لعملية جراحية لإزالة عنكبوت من بطنه بعد أن ظل داخله ثلاثة أيام، وذلك حسبما نقلت “وكالة رويترز للأنباء”.

وكان ديلان توماس، يقضي عطلة في جزيرة بالي الاندونيسية عندما تسلل عنكبوت صغير عبر ندبة في جسده وشق طريقه لمسافة اسفل الجلد امتدت من سرته الي صدره.

وقال توماس لمحطة تلفزيون استرالية وقد رفع ملابسه ليكشف عن بطنه، “هنا تسلل العنكبوت تحت جلدي.”

وبينما كان في بالي زار توماس مركزا طبيا محليا حيث وصف له علاج مضاد للدغات الحشرات.

وقال توماس في حسابه على موقع فيسبوك “بعد اجراء فحوصات ووضع اشياء داخل بطني وجد الاطباء انه عنكبوت استوائي عاش بداخلي طيلة الايام الثلاثة الماضية.”

وأضاف قائلًا “لم اشعر قط بأن حياتي انتهكت بهذا الشكل من قبل.. انا سعيد ان المشكلة انتهت.”

وبعدما عاد إلي بلاده في وقت سابق هذ الاسبوع ازال الاطباء الزائر الاستوائي.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا