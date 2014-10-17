أخبار عاجلة

فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«داعش» يقتل ويصلب صبياً بتهمة تصوير مقراته فى الباب بريف حلب

Google+ Print
«داعش» يقتل ويصلب صبياً بتهمة تصوير مقراته فى الباب بريف حلب «داعش» يقتل ويصلب صبياً بتهمة تصوير مقراته فى الباب بريف حلب

الطفل الذى تم صلبه

قام تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» بإعدام وصلب الصبي (عبد الله البوشي) البالغ من العمر 17 عاماً – الذي يعد طفلاً بحسب قوانين الأمم المتحدة- بتهمة تصوير مقرات لتنظيم الدولة في المدينة، حسبما ذكرت حلب نيوز أمس الخميس.

وأضافت الشبكة أن التنظيم قام بإعدام البوشي وصلبه بالقرب من دوار المنشية في المدينة بعد إثبات تهمة “الردة عن الإسلام” عليه بحسب ما ذكره التنظيم, الذي قال بأن البوشي كان يقوم بتصوير مقرات تابعة لتنظيم الدولة مقابل مبلغ مالي وقدره “500 ليرة تركية” ولم يذكر التنظيم الجهة المستفيدة من الصور أو الفيديوهات الملتقطة.

ونفى مراسل الشبكة أن يكون (البوشي) يعمل كإعلامي لأي جهة إعلامية محلية أو دولية, وأنه قام بالتقاط صور للمدينة بدون تعمده أن تظهر فيها مقار التنيظم.

يّذكر أن عملية القتل والصلب باتت تشكل ظاهرة منذ مدة طويلة في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية وسبق أن قام بقتل طفل وصلبه بتهمة الاعتداء على امرأة ومحاولة اغتصابها والتي نفت بعد ذلك محاولته القيام بذلك, كما غيره الكثير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل