تشغيل 2 معدية السبت لحل مشكلة الزحام على كوبري بني سويف العلوي

أعلن المستشار مجدي البتيتي، محافظ بني سويف، عن بدء تشغيل عدد 2 معدية للمساهمة في تخفيف التكدس الناتج عن أعمال الصيانة الجارية بكوبري بني سويف العلوي على النيل، مشيرا إلى تشغيل المعديتين بنظام الذهاب والإياب لنقل المواطنين.

وقامت المحافظة بتجهيز مرسى لها على الجانب الغربي بجانب نادي المهندسين على الكورنيش يقابله على الجانب الشرقي مرسى مجهز بالقرب من الدير, حيث تستغرق الرحلة مدة لا تزيد عن 15 دقيقة.

من جانبه، أكد خالد عويس، رئيس المدينة، أن تشغيل المعديتين سيبدأ، السبت المقبل، لنقل المواطنين والسيارات، بعد تجربتهما، والتأكد من توافر جميع عوامل الأمن والسلامة, مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التيسير على المواطنين وتخفيفا للزحام والتكدس بسبب غلق أحد الاتجاهين بالكوبري العلوي لإجراء أعمال صيانة به والمقرر انتهاؤها في الثلاثين من نوفمبر المقبل.

جدير بالذكر، أن المحافظ قد شدد على سرعة الانتهاء من الإصلاحات الخاصة بكوبري بني سويف العلوي على النيل، واختصار فترة العمل فيه إلى النصف لينتهي إصلاح الكوبري في شهر ونصف بدلا من ثلاثة أشهر تخفيفا على المواطنين وحفاظا على الوقت والجهد وطالب بتكثيف العمل في الكوبري حتي يتم الانتهاء من الأعمال المطلوبة في أقل من الوقت المقدر لها.