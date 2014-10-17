جيجي لامارا: سنصور أكبر عدد ممكن من أغنيات ألبوم "نانسي 8"

بعد أنّ عمدت الفنانة نانسي عجرم إلى مفاجأة جمهورها من خلال نشر مجموعة صور من كليبها "يلا يلا" الذي انتهت من تصويره أخيراً، مرفقة الصور بعبارة: "هل انتم مستعدون لكليب يالا؟"، أكّد جيجي لامارا مدير أعمال الفنانة في دردشة خاصة مع "سيدتي نت": "سوف نصوّر أكبر عدد ممكن من ألبوم نانسي الأخير"نانسي 8" لأننا نعيش في عصر الصوت والصورة".

أما عن كليب "يللا يللا" الذي فاجأت نانسي جمهورها بنشر عدد من لقطاتها أوضح جيجي: "الكليب من إخراج إنجي الجمال وتمّ تصويره في بيروت بين شارع "الجميزة" و"مدرسة الفرير" ومسرح خاصّ أعد له خصيصاً له".

من ناحية أخرى، أوضح جيجي أنّ إعلان نانسي الخاص بتلقيح الأطفال والذي أطلقته منظمة اليونسيف تحت عنوان "لقحوا أطفالكم"، سيعرض غداً على جميع محطات التلفزة، مشيراً إلى أنّ منظمة الصّحة العالمية اختارت إلى جانب نانسي، نجوماً من جميع أنحاء العالم للترويج للحملة.

الإعلان التشويقي الذي نشرته نانسي عجرم لفيديو كليب أغنية "يلا يلا"

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