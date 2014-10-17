"الزعيم" في قمّة السعادة بعد 50 عاماً من العمل الفنّي

خمسون عاماً مرّت على الظّهور الفنّي الأوّل للنّجم المصري عادل إمام، بدأها بأدوار هامشيّة، ثمّ أدوار رئيسيّة، من ثمّ بطلاً بلا مُنازع، ليحصل على لقب "الزّعيم"، صاحب الرونق المميّز لدى جمهوره.

ولكن ما شعور عادل إمام بعد هذه الأعوام الطويلة التّي مرت عليه في عالم الفنّ؟

في حديثٍ مع "سيدتي نت" يقول إمام: "لا أعرف كيف مرّت عليّ هذه السنوات الطويلة من دون أنّ أشعر. نعم تعبت و"اتبهدلت"، لكن السنوات تمر من بين أصابعنا من دون أن ندري".

وأضاف الفنان، أنّه لولا مساندة الجمهور له، بعد الله سبحانه وتعالى، لما ثابر وكافح طيلة هذه الأعوام، معتبراً أنّ تشجيع الجّمهور، بالنسبة إلى أيّ فنان، يُعدّ دعماً معنويّاً يفوق كنوز العالم كلّها...

وأنهى الفنان كلامه قائلاً: "الحمد لله أنّه لديّ أرشيف فنّي كبير يحبّه الجّمهور، وهو ما أستطيع أن أتركه لهم ليرثوه عنّي، كما أنّ لدي تلاميذ في الفنّ، شكّلت أعمالي الظهور الأوّل لهم، وهذا ما يجعلني في قمّة سعادتي، وأشعر أنّ العمر لم يمرّ هباء".

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