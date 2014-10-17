صحف الجمعة: فتوى للتيار السلفي بحُرمة التظاهر في الجامعات.. وسجاد تركي مُسرطن في الأسواق

أفتى عدد من مشايخ التيار السلفي بحرمة التظاهر في الجامعات، مطالبين شباب جماعة الإخوان بالتوقف عن مظاهراتهم، فيما يبحث مجلس الوزراء تشكيل لجنة لحصر وإدارة أموال وممتلكات تحالف دعم الشرعية، الذي يضم جماعة الإخوان وحلفاءها من الأحزاب الدينية.

ووفقاً لما أورده عدد من الصحف المصرية في عددها الصادر اليوم، الجمعة، انتهت لجنة تقصي حقائق أحداث 30 يونيو من مشروع التقارير بشأن الملفات محل التحقيق من قبل اللجنة؛ حيث توصلت اللجنة لمعلومات جديدة في مختلف الملفات، فيما كشف تقرير صادر عن أحد المعامل السويسرية المتخصصة، عن احتواء السجاد التركي الذي يتم تهريبه إلى السوق المصرية على مواد مُسرطنة.

حصر أموال “دعم الشرعية”

> أوردت صحيفة “الوطن”، نقلًا عن مصادر قضائية، أن مجلس الوزراء بصدد تشكيل لجنة لحصر وإدارة أموال وممتلكات تحالف دعم الشرعية، الذي يضم جماعة الإخوان وحلفاءها من الأحزاب والقوى الدينية، بعد إصداره قراراً بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر أنشطة التحالف؛ حيث قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بالحظر، ومن المقرر أن تقوم اللجنة بحظر كافة أنشطة التحالف، الذي يضم 9 أحزاب سياسية، وهي (البناء والتنمية، والعمال الجديد، والفضيلة، والإصلاح، والتوحيد العربي، والحزب الإسلامي، والراية، والعمل، والجبهة السلفية).

مظاهرات الجامعات “حرام”

> وتناولت الصحيفة نفسها، الفتوى التي أصدرها عدد من مشايخ التيار السلفي بحرمة التظاهر في الجامعات، ووصفوه بأنه “إفساد في الأرض”؛ لأنه يروع الآمنين ويعطل العملية التعليمية ويمثل خروجاً على الحاكم، في حين طالبت الدعوة السلفية شباب الإخوان بالتوقف عن مظاهراتهم، والثورة على قيادات التنظيم، والإطاحة بهم لتصحيح المسار، مؤكدة أن الشرع يُحرم الخروج على الحاكم المسلم حتى لو وصل للحكم بالقهر والغلبة دون بيعة، ويجب السمع والطاعة له؛ شرط أن يعدل بين الرعية ويقيم شرع الله، ولا يجوز التظاهر في الجامعات فهي مكان أهل العلم، وليس أهل الفوضى والخراب.

سجاد تركي مُسرطن بمصر

> أبرزت صحيفة “اليوم السابع”، تفاصيل تقرير صادر عن أحد المعامل السويسرية المتخصصة، كشف احتواء السجاد التركي الذي يتم تهريبه إلى السوق المصرية، على مواد مسرطنة تشكل تهديداً على الصحة العامة؛ حيث يحتوي على عناصر ثقيلة وسامة يحظر استخدامها في أي مكونات منزلية، في حين جاءت نتائج هذا التقرير الدولي بعد الشكاوى التي تقدم بها عدد من المصنعين المحليين في مصر حول شيوع ظاهرة المنتجات التركية المهربة إلى السوق المصرية، أو تلك التي تدخل الأسواق عن طريق فواتير مخفضة عن قيمتها الحقيقية.

انتهاء تقارير تقصي الحقائق

> ونشرت صحيفة “الشروق”، عن المتحدث الرسمي باسم اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق 30 يونيو المستشار عمر مروان، أن اللجنة انتهت من مشروع التقارير بشأن الملفات محل التحقيق من قبل اللجنة؛ حيث توصلت اللجنة لمعلومات جديدة في مختلف الملفات، في حين وجهت “تقصي الحقائق” عدداً من الدعوات لمختلف المسؤولين الذين كانوا يتولون مناصب مسؤولة وقت وقوع الأحداث التي تقوم اللجنة بتقصي الحقائق بها، وهي الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو، ومن بعدها أحداث اعتصامي رابعة والنهضة وعملية فضهما.

إحباط عملية إرهابية برفح

> وأفادت صحيفة “المصري اليوم”، نقلاً عن مصدر أمني، أن قوات الجيش أحبطت عملية إرهابية استهدفت رتلاً أمنياً برفح، فيما تم تدمير مستشفى ميداني وعدة بؤر إرهابية خلال حملات أمنية في غضون الـ24 ساعة الماضية، وذلك بعدما أبلغ الأهالي عن وجود عبوة ناسفة على طريق بالقرب من أحد المعسكرات برفح، قبيل لحظات من مرور رتل أمني، في الوقت الذي توجهت فيه القوات المختصة للموقع وفجرت العبوة الناسفة دون وقوع خسائر.