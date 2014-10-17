«الإحصاء»: نسبة الفقراء فى مصر بلغت 26.3% و4.4% في فقر مدقع عام 2013

ارتفع عدد فقراء مصر خلال عام 2012-2013 لتبلغ نسبتهم 26.3 %، بينما تراجعت نسبة من يعانون من الفقر المدقع إلى 4.4%، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصادر اليوم بمناسبة اليوم العالمي للفقر,والذي من المقرر الاحتفال به سنويا فى السابع عشر من أكتوبر منذ عام 1993، وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإحتفال بهذا اليوم لتعزيز الوعى حول الحاجة للحد من الفقر وإعتبار هذا الهدف على أولويات التنمية وخفض نسبة الفقر المدقع إلى النصف بحلول عام 2015.

وأشار الاحصاء، إلى أن 49.4% من الفقراء بريف الوجه القبلي , وارتفعت نسبة الفقراء من 21.6% من إجمإلى السكان عام 2008-2009 إلى 26.3% عام 2012-2013، بينما تراجع نسبة الفقر المدقع من 6.1% من إجمالى السكان عام 2008-2009 إلى 4.4% عام 2012-2013.

وأوضح الاحصاء أن نسبة الفقراء ارتفعت بريف الوجه القبلى لتبلغ خلال عام 2012-2013 نحو 49.4 % مقابل 43.7% فى ريف الوجه القبلى عام 2008-2009، كما ارتفعت فى حضر الوجه القبلى إلى 26.7 % خلال الفترة المذكورة مقابل 21.3% خلال فترة المقارنة.

وارتفعت نسبة الفقراء فى ريف الوجه البحرى إلى 17.4% عام 2012-2013 مقابل من 16.7% عام 2008-2009، كما ارتفعت فى حضر الوجه البحرى إلى 11.7% مقابل من 7.3% بفترة المقارنة.

واشار الإحصاء إلى أن محافظة البحر الأحمر أقل المحافظات فقراً لتبلغ نسبة الفقراء 2%، يليها السويس 5%، ثم دمياط 10%، الغربية 11%، بينما تعتبر محافظة أسيوط هى أكثر المحافظات فقراً لتسجل نسبة الفقراء بها 60%، يليها قنا 58%،ثم سوهاج 55%، والأقصـر47%.