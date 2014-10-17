أخبار عاجلة

فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«الإحصاء»: نسبة الفقراء فى مصر بلغت 26.3% و4.4% في فقر مدقع عام 2013

Google+ Print
«الإحصاء»: نسبة الفقراء فى مصر بلغت 26.3% و4.4% في فقر مدقع عام 2013 «الإحصاء»: نسبة الفقراء فى مصر بلغت 26.3% و4.4% في فقر مدقع عام 2013

أرشيفية

ارتفع عدد فقراء خلال عام 2012-2013 لتبلغ نسبتهم 26.3 %، بينما تراجعت نسبة من يعانون من الفقر المدقع إلى 4.4%، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصادر اليوم بمناسبة اليوم العالمي للفقر,والذي من المقرر الاحتفال به سنويا فى السابع عشر من أكتوبر منذ عام 1993، وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإحتفال بهذا اليوم لتعزيز الوعى حول الحاجة للحد من الفقر وإعتبار هذا الهدف على أولويات التنمية وخفض نسبة الفقر المدقع إلى النصف بحلول عام 2015.

وأشار الاحصاء، إلى أن 49.4% من الفقراء بريف الوجه القبلي , وارتفعت نسبة الفقراء من 21.6% من إجمإلى السكان عام 2008-2009 إلى 26.3% عام 2012-2013، بينما تراجع نسبة الفقر المدقع من 6.1% من إجمالى السكان عام 2008-2009 إلى 4.4% عام 2012-2013.

وأوضح الاحصاء أن نسبة الفقراء ارتفعت بريف الوجه القبلى لتبلغ خلال عام 2012-2013 نحو 49.4 % مقابل 43.7% فى ريف الوجه القبلى عام 2008-2009، كما ارتفعت فى حضر الوجه القبلى إلى 26.7 % خلال الفترة المذكورة مقابل 21.3% خلال فترة المقارنة.

وارتفعت نسبة الفقراء فى ريف الوجه البحرى إلى 17.4% عام 2012-2013 مقابل من 16.7% عام 2008-2009، كما ارتفعت فى حضر الوجه البحرى إلى 11.7% مقابل من 7.3% بفترة المقارنة.

واشار الإحصاء إلى أن محافظة البحر الأحمر أقل المحافظات فقراً لتبلغ نسبة الفقراء 2%، يليها السويس 5%، ثم دمياط 10%، الغربية 11%، بينما تعتبر محافظة أسيوط هى أكثر المحافظات فقراً لتسجل نسبة الفقراء بها 60%، يليها قنا 58%،ثم سوهاج 55%، والأقصـر47%.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى