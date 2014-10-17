جنازة عسكرية لشهيدي «انفجار العريش» في كفرالشيخ

أكد الرائد أحمد العماوي، مسؤول إعلام مديرية أمن كفرالشيخ، أن شهيدي الشرطة في حادث تفجير العريش، الذي استهدف سيارتهما بعبوة ناسفة، اليوم الجمعة، من أبناء محافظة كفرالشيخ، وهما الشهيدان عريف شرطة هاني رمضان جلال سلامة، والمقيم بقرية “صروة”، والعريف فتحي السيد فتحي، والمقيم بقرية “حصة الغنيمي” التابعتين لمركز قلين.

وتجرى مديرية أمن كفرالشيخ، اتصالاتها بأسرتي الشهيدين للترتيب لتشييع الجثمانين إلى مثواهما الأخير بمسقط رأسهما فى جنازة عسكرية بحضور اللواء عبدالرحمن شرف، مدير أمن كفرالشيخ، واللواء أحمد الطرابلسي، رئيس مركز ومدينة قلين وعدد من قيادات الشرطة والقيادات التنفيذية على مستوى محافظة كفرالشيخ.

يذكر أنه تم استهداف سيارة شرطة بعبوتين ناسفتين انفجرتا دفعة واحدة أثناء مرورها بجوار مركز شباب المساعيد على الطريق الدولي بالعريش، ما أدى إلى استشهاد الشرطيين وإصابة 12 أخرين.