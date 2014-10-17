بالأسماء.. ضحايا حادث تفجير سيارة شرطة بالعريش.. وتشييع الشهداء بكفرالشيخ

أكد الرائد أحمد العماوي مسؤول إعلام مديرية أمن كفرالشيخ، أن شهيدي الشرطة في حادث تفجير العريش الإرهابي الذي استهدف سيارتهما بعبوة ناسفه، الجمعة، من أبناء محافظة كفرالشيخ، وهما الشهيدان عريف شرطة هانى رمضان جلال سلامة والمقيم بقرية «صروة» والعريف فتحي السيد فتحي مصطفى موسى والمقيم بقرية «حصة الغنيمي» التابعتين لمركز قلين.

وتجرى مديرية أمن كفرالشيخ اتصالاتها بأسرتي الشهيدين للترتيب لتشييع الجثمانين إلى مثواهما الأخير بمسقط رأسهما فى جنازة عسكرية بحضور اللواء عبدالرحمن شرف، مدير أمن كفرالشيخ، واللواء احمد الطرابلسي، رئيس مركز ومدينة قلين، وعدد من قيادات الشرطة، والقيادات التنفيذية على مستوى محافظة كفرالشيخ.

وأعلن مصدر طبي بشمال سيناء أن «المصابين في الحادث الإرهابي هم كل من حمدى شعبان، وعماد فتحى، ومبارك السيد، وأحمد مبروك محمد، ومحمد فتحى، ومحمد ابراهيم، وهشام محمود، وفتحى السعيد».

كان قد تم استهداف سيارة الشرطة بعبوتين ناسفتين انفجرتا دفعة واحدة أثناء مرورها بجوار مركز شباب المساعيد على الطريق الدولي بالعريش، مما أدى إلى استشهاد الشرطيين وإصابة 8 أخرين.