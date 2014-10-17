أوباما يدرس تعيين قائد واحد لجهود التصدي لفيروس إيبولا

قال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إنه يدرس تعيين مسؤول يعهد إليه بقيادة الجهود الأمريكية لمكافحة تفشي فيروس إيبولا، وأنه مازال يعارض فرض حظر على السفر من غرب أفريقيا إلى بلاده.

والتقى أوباما في مكتبه بالبيت الأبيض، الخميس، مع مساعدين مشاركين في جهود التصدي للايبولا وتحدث للصحفيين عقب الاجتماع.

وقال إنه «ربما يكون من المناسب» في مرحلة ما تعيين شخص واحد لتولي مسؤولية جهود مكافحة الفيروس. وحث أعضاء بالكونجرس من بينهم السناتور الجمهوري جون ماكين، أوباما، على اتخاذ هذه الخطوة.

ومشيرا إلى كبار مساعديه الذين يقودون جوانب مختلفة في جهود التصدي للايبولا مثل وزيرة الصحة والخدمات الانسانية سيلفيا بورويل ومستشارة الامن القومي سوزان رايس ومدير المراكز الامريكية لمكافحة الامراض والوقاية منها توم فريدن قال اوباما ان لديهم الكثير من المهام إلى جانب دورهم في التصدي للايبولا.

وقال «ليس صحيحا انهم لا ينجزون جهدا رائعا في هذه القضية غير انهم مسؤولون ايضا عن الكثير من الاشياء الاخرى.»

ويقاوم اوباما ضغوطا من مشرعين لفرض حظر على السفر من غرب افريقيا. وقال ان خبراء ينصحونه ألا يفرض حظرا على السفر لانه سيكون اقل فاعلية من الاجراءات الحالية لفحص الركاب القادمين من هذه المنطقة إلى الولايات المتحدة.

لكنه أشار إلى ان بعض الركاب ربما يحاولون دخول الولايات المتحدة خلسة وتجنب الخضوع لاجراءات الفحص وهو ما قد يؤدي إلى ظهور حالات أخرى للايبولا في الولايات المتحدة.

وأكد أوباما أنه ينبغي ألا يبالغ الأمريكيون بشأن ما قال أنه تفش محدود للايبولا. وقال إن الفيروس لا يزال ينتقل بصعوبة ولا ينتشر في الهواء.