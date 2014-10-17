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تسريح نجل نائب الرئيس الأمريكي من احتياطي «البحرية» لتعاطيه «كوكايين»

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تسريح نجل نائب الرئيس الأمريكي من احتياطي «البحرية» لتعاطيه «كوكايين» تسريح نجل نائب الرئيس الأمريكي من احتياطي «البحرية» لتعاطيه «كوكايين»

قالت مصادر مطلعة، الخميس، إن نجل نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن تم تسريحه من قوات الاحتياطي بالبحرية الأمريكية في وقت سابق هذا العام بعد أن أثبتت التحاليل تعاطيه الكوكايين.

وأضافت المصادر أن اختبارا للعقاقير المخدرة خضع له هانتر بايدين في يونيو 2013 جاءت نتيجته إيجابية.

وقال الكوماندر ريان بيري، المتحدث باسم سلاح البحرية، إن «بايدن الابن سرح من احتياطي البحرية في فبراير 2014 لكن قوانين الخصوصية تمنعه من الكشف عن مزيد من التفاصيل».

واضاف «بيري» أن «بايدن» كان اختير للخدمة المباشرة في احتياطي البحرية كملازم غير متفرغ في 2012 وإلحق بوحدة للشؤون العامة في نورفولك بولاية فرجينيا في مايو 2013. وقال بايدن (44 عاما) إنه يأسف للحادث.

وأضاف قائلا: في بيان أصدره محاميه «كان فخر حياتي ان اخدم في البحرية الامريكية وأشعر بأسف عميق وحرج ان افعالي أدت إلى تسريحي إداريا ... أحترم قرار البحرية».

وأحال مكتب نائب الرئيس جميع الاستفسارات إلى محامي هانتر بايدن.

ولنائب الرئيس ابن آخر هو بيو بايدين النائب العام لولاية ديلاوير والذي قضى عاما في العراق عندما كان ضابطا بقوات الحرس الوطني لديلاوير.

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