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اليمن يترقب حرباً مفتوحة بين الحوثيين و«القاعدة»

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اليمن يترقب حرباً مفتوحة بين الحوثيين و«القاعدة» اليمن يترقب حرباً مفتوحة بين الحوثيين و«القاعدة»

    قتل اكثر من خمسة عشر شخصا وجرح العشرات الخميس في مواجهات عنيفة بين مسلحي تنظيم القاعدة وجماعة الحوثي "انصار الله" في مديرية العرش على مدخل مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية ان مسلحي القاعدة نصبوا كمينا لمجاميع حوثية على متن عشرات السيارات قادمين من محافظة ذمار بهدف الوصول الى مدينة رداع والسيطرة عليها بعد ان كانت المدينة شهدت مواجهات خلال اليومين الماضيين. واضافت المصادر ان مسلحي القاعدة تمركزوا على الجبال والتباب المحيطة بالطرق ومنعوا تقدم الحوثيين. واشارت المصادر ان الحوثيين التفوا من طريق آخر للدخول الى رداع قبل ان تندلع اشتباكات عنيفة بين بيت العميسي الموالية للحوثيين وبيت الهياشي الموالية للطرف الاخر على مشارف مديرية العرش ما اسفر عن سقوط اكثر من 15 قتيلا وعشرات الجرحى. واندلعت اشتباكات بين الحوثيين ومسلحين قبليين في منطقة ثاه والواقعة في منطقة قيفة بعد منع القبائل دخول الحوثيين اراضيها والتوجه نحو مركز قيفه ورداع ولم يعرف عدد الضحايا. ودارت اشتباكات صباح الخميس بين حوثيين وآخرين من القاعدة وقبائل قيفة بعد محاولتهم الدخول إلى المناسح عن طريق اسبيل، وسقط عدد من القتلى. وذكرت مصادر ان مسلحين من القاعدة اختطفوا الشيخ محمد حسين المقدشي واقتادوه الى منطقة يكلا بقيفة متهمة اياه بتقديم تسهيلات للحوثيين.

الى ذلك بدأت جماعة الحوثي رفع بعض خيام الاعتصام من شارع المطار في العاصمة صنعاء بعد ثلاثة أيام من تكليف خالد محفوظ بحاح بتشكيل اليمنية الجديدة بموجب اتفاق السلم والشراكة.

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