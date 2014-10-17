حصرياً: الحمود يرد على الحكم لـ"القصبي والسدحان" بملكية "طاش"

في أول تعليق منه، على حكم ديوان المظالم بالرياض بأحقية الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان في ملكية مسلسل "طاش ما طاش" وإلغاء القرار الذي أصدرته لجنة حقوق المؤلف التابعة لوزارة الثقافة والإعلام منذ خمس سنوات، وينصّ على أحقيته بملكية اسم "طاش ما طاش"، وفرض غرامة مالية على القصبي والسدحان، قدرها 5 آلاف ريال، ومنعهما من استخدام اسم "طاش" نهائياً وتغريمهما 1.3 مليون ريال نظير استغلالهما للعمل لكامل أجزاء المسلسل، أكد المخرج السعودي عامر الحمود أنه لا يعرف أي شيء عن هذا الحكم.

وأوضح الحمود في تصريح خاص لـ"سيدتي نت" أنه سيتابع أمر هذه القضية مع محاميه بالرياض لاتخاذ الإجراء المناسب.

يشار إلى أن الخلاف بين الفنانين القصبي والسدحان من جهة، والمخرج الحمود من جهة أخرى حول الأحقية في ملكية المسلسل السعودي الأشهر "طاش ما طاش"، بدأ منذ الجزء الثالث للعمل عام 1996، وبعد 15 عاماً صدر قرار من لجنة حقوق المؤلف التابعة لوزارة الثقافة والإعلام ينص على أحقية الحمود بملكية "طاش ما طاش"، وأخيراً صدر حكم ديوان المظالم بالرياض بأحقية الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان في ملكية مسلسل "طاش ما طاش".