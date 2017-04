وفاة الممثلة إليزابيت بينا عن عمر ناهز 55 عاماً

توفيت قبل أمس الثلاثاء الممثلة والمخرجة الأمريكية Elizabeth Pena عن عمر ناهز 55 عاماً، وذكرت مصادر صحفية أنها فارقت الحياة لأسباب طبيعية.

وأكد أحد المقربين من Elizabeth، أنها وقبل وفاتها، عانت لفترة قصيرة من وضع صحي متردي، لكن حتى الآن لم يحدد المرض الذي أنهى حياتها بشكل مفاجئ.

النجمة Elizabeth Pena ولدت في أيلول من العام 1959، والدتها Estella Margarita مديرة ومنتجة فنية، ووالدها Mario Pena ممثل وكاتب ومخرج ومؤسس تكر فرقة مسرح أمريكا اللاتينية.

سنة 1988 تزوجت Pena من William Kibler ثم إنفصلت عنه بعد عامين، وعام 1994 تزوجت من Hans Rolla وأنجبت منه طفلين.

من أبرز أعمال الراحلة: El Super، Drug Wars: The Camarena Story، It Came from Outer Space II، The Eddie Files، Resurrection Blvd.، Keep Your Distance، Major Crimes، Matador، وغيرها الكثير.

