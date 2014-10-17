ما الذي طلبه ملحم بركات من سابين؟

رغم أنه لا يقوم بتلبية الدعوات الفنية بشكل عام، رغم تعامله مع كبار الأسماء في عالم الفن، فاجأ حضور الموسيقار ملحم بركات حفل توقيع الفنانة سابين ألبومها "stop" الحضور، كونها تعتبر لفتة جميلة منه أن يدعم سابين.

سابين التي افتتحت حفل التوقيع بأغنية "أنا عيوني بحبوك" لملحم بركات من على شرفة داخل مقهى الـ"playroom" في بيروت، بدت سعيدة بالحضور الذي جاء ليشاركها فرحتها بإطلاق ألبومها الذي حقق إنتشاراً واسعاً منذ صدوره ولغاية الآن.

بركات طلب من سابين أكثر من مرة النزول عن الشرفة إلى المسرح، فمازحته بالقول: "هذه الطريقة تؤدي إلى تغيير برنامج السهرة، فما كان منه إلا أن أكّد بالقول: "أنا جايي كرمالك عادة ما بلبّي دعوات". كذلك من بين الحضور كان الشاعر نزار فرنسيس والمؤلف والملحن طوني أبي كرم. إضافة إلى وجوه إعلامية واجتماعية.

من جهتها، أكدت سابين في حديث لـ"سيدتي نت" أنها لا "تقول "stop" لأحد، وهو مجرد عنوان لا أكثر وأغنية موجودة في الألبوم. وكشفت سابين أنها بصدد تصوير الأغنيات المتبقية كلها في الألبوم على طريقة الفيديو كليب لتأخذ كل الأغنيات حقها. وتابعت: "أنا بصدد تصوير أغنية "طلقني" كونها تحمل رسالة لنبذ العنف الزوجي".

تابعوا فييدو مصور من أجواء الحفل ولقاء مع سابين لاحقاً على سيدتي نت