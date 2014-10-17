ماذا قالت أنغام عن وثيقة زواجها من أحمد عز؟

تستعدّ الفنّانة أنغام لمواجهة خبر زواجها من الممثل أحمد عز وانتشار وثيقة زواجهما، بعد عودتها من العاصمة الأردنيّة الموجودة فيها حالياً. ومن المُتوقع أنّ تختفي، ولا تردّ على هاتفها حتّى "يموت" الخبر، خصوصاً وأنّ أنغام سبق ونفت شخصيّاً خبر زواجها من عز،

كما كلّفت صديقها الإعلامي محمود سعد بنفي الخبر، ضمن برنامجه على قناة "النهار المصريّة".

وتتواجد أنغام حالياً في عمّان، من أجل تكريمها عن مجمل أعمالها، كما تستعدّ للمشاركة اليوم الخميس في دار الأوبرا بعمّان في يوم المرأة العالمي.

كما استغلّت الفنّانة وجودها في العاصمة الأردنيّة لافتتاح مطعمها الخاصّ بها، والذي أطلقت عليه اسم "أنغام".

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