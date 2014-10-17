أخبار عاجلة

فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ريشارد غير ينفصل عن حبيبته المكسيكية

Google+ Print
ريشارد غير ينفصل عن حبيبته المكسيكية ريشارد غير ينفصل عن حبيبته المكسيكية

الخميس 16-10-2014 20:55

إنفصل النجم العالمي Richard Gere عن حبيبته العارضة المكسيكية الأصل Padma Lakshmi، بعد علاقة حب إستمرت 6 اشهر فقط.

وقال Gere البالغ من العمر 64 عاماً، إن علاقتهما ستكون أفضل كأصدقاء، مؤكداً أنهما سيحافظان على المودة والإحترام المتبادل بينهما، كأن شيئاً لم يكن.

وفي هذا الإطار، كشفت صحيفة US Weekly الأمريكية أن نجم The Pretty Woman، كان قد إرتبط بـ Padma خلال فترة سعيه للطلاق من زوجته Carey Lowell، بعد زواج دام 11 عاماً، مما يرجح أن يكون قد إستغلها للخروج من أزمته العاطفية.

وطوال فترة مواعدة Richard و Lakshmi، نلاحظ أنهما حاولا قدر المستطاع الإبتعاد عن الإعلام وكاميرات المصورين، لأسباب مجهولة.

يشار إلى أن الممثل Richard Gere تزوج في العام 1991 من العارضة Cindy Crawford، ثم إنفصل عنها بعد 4 سنوات فقط.

 

نجوم إنفصلوا في صيف 2014

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي