ريشارد غير ينفصل عن حبيبته المكسيكية

إنفصل النجم العالمي Richard Gere عن حبيبته العارضة المكسيكية الأصل Padma Lakshmi، بعد علاقة حب إستمرت 6 اشهر فقط.

وقال Gere البالغ من العمر 64 عاماً، إن علاقتهما ستكون أفضل كأصدقاء، مؤكداً أنهما سيحافظان على المودة والإحترام المتبادل بينهما، كأن شيئاً لم يكن.

وفي هذا الإطار، كشفت صحيفة US Weekly الأمريكية أن نجم The Pretty Woman، كان قد إرتبط بـ Padma خلال فترة سعيه للطلاق من زوجته Carey Lowell، بعد زواج دام 11 عاماً، مما يرجح أن يكون قد إستغلها للخروج من أزمته العاطفية.

وطوال فترة مواعدة Richard و Lakshmi، نلاحظ أنهما حاولا قدر المستطاع الإبتعاد عن الإعلام وكاميرات المصورين، لأسباب مجهولة.

يشار إلى أن الممثل Richard Gere تزوج في العام 1991 من العارضة Cindy Crawford، ثم إنفصل عنها بعد 4 سنوات فقط.

نجوم إنفصلوا في صيف 2014