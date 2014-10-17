طلعت زكريا: الفن غدّار

بعد أنّ تمّ تداول خبر يفيد بأنّ الفنّان طلعت زكريا قام بإغلاق مشروعه الخاصّ به، وهو عبارة عن مقهى، نفى الفنّان الخبر في تصريحات خاصّة لـ"سيدتي نت".

وقال إنّه طيلة حياته لم يرَ نفسه سوى فنّان، لكن علاج المرض الذي أصابه جعله ينفق الكثير من الأموال التي جمعها في حياته الفنية، على الرغم من أنّ الدولة تكفّلت بنفاقات علاجه. لكنّه أوضح أنّ ذلك لا ينفي أنّه أيضاً تكلّف كثيراً، كي يتعالج كليّاً من المرض.

ومن ذلك الحين، آمن زكريا بأنّ الفن ليس باقٍ، وقرّر الاتّجاه نحو إقامة مشروع خاصّ به، بعد أنّ أعدّ دراسة عنه وعن الأرباح التي يمكن أنّ يجنيها من خلاله، عبر استشارة بعض أصدقائه من ذوي الخبرة في عالم التّجارة وإدارة الأعمال.

وأوضح الفنان أنّه استقرّ على إنشاء "كافي شوب"، وأعدّ له على مدار أشهر، واشتراه في أرقى أحياء القاهرة، وهو حيّ المهندسين، وأطلق عليه اسم "قهوة بلدي" بشراكة مع أحد أصدقائه.

وأكمل طلعت قائلاً، إنّه يشعر بالأمان مع فتح هذا المقهى أكثر مما كان يشعر به خلال مزاولته الفنّ، باعتباره أنّه لو مرض أو حدث له أيّ مكروه، سيجلب المقهى له المال الذي يكفى أسرته.

يُذكر أنّ الفنّان المصري طلعت زكريا مرّ بحالة مرضيّة في مرحلة من مراحل حياته، وهي إصابة مناطق من جسده بفيروس نادر وجوده، والذي عانى منه لأشهر طويلة، ما أدّى إلى تقاعده عن العمل وابتعاده عن الفن. ومنذ ذلك الوقت قرّر الاتّجاه إلى فتح مشاريع خاصّة به، وأنّ لا يعتمد ماديّاً على ما ينتجه من الفنّ.

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