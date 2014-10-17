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السدحان يرفض التّعليق على قرار حقه في ملكية "طاش"

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السدحان يرفض التّعليق على قرار حقه في ملكية "طاش" السدحان يرفض التّعليق على قرار حقه في ملكية "طاش"

الجمعة 17-10-2014 10:00

رفض نجم الكوميديا الفنّان عبدالله السدحان التّعليق على الحكم الصادر أخيراً بأحقيته والفنان ناصر القصبي في ملكية مسلسل "طاش ما طاش"، وإلغاء القرار الذي أصدرته لجنة حقوق المؤلف التابعة لوزارة الثقافة والإعلام عام 2010، والذي ينص على أحقية المخرج عامر الحمود بملكية اسم "طاش ما طاش".

ويعيش الفنان عبدالله السدحان حالة من الحزن هذه الأيام، تأثّراً بوفاة عمه إبراهيم بن محمد السدحان، حيث أقيمت الصلاة على روح الفقيد اليوم الخميس بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد في الرياض، فيما يستقبل "أبو تركي" العزاء للرجال في منزله بحي البديعة أيام الخميس والجمعة والسبت.

وتتقدم أسرة تحرير "سيدتي نت" بأحر التّعازي للفنان عبدالله السدحان، داعية الله للفقيد بالرحمة ولأهله الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

 

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