«الحركة الوطنية» يدين دعوات الإخوان لطلبة الجامعات بمواصلة المظاهرات

استنكر حزب الحركة الوطنية المصرية الدعوات التي أطلقها تحالف دعم جماعة الإخوان المسلمين بتركيا والتي يحرض فيها طلاب الجامعات على التضامن والانضمام لطلاب الجماعة ومواصلة التظاهرات.

وأكد الدكتور صفوت النحاس، أمين عام الحزب، في تصريحات صحفية، أن تلك الدعوات تأتى في إطار مواصلة التحريض ضد الدولة والإرادة الشعبية ومواصلة نشر أعمال العنف بالشارع المصرى، وأشار إلى أن هذا التحالف المشبوه تتزعمه جماعة الإخوان في تركيا.

وطالب «النحاس» الطلاب المصريين بعدم الانسياق وراء تلك الضلالات التي لا أساس لها في ديننا الحنيف، وقال: «لا يمكن أن تكون الدعوة للعنف والتخريب والقتل من صحيح الدين الإسلامي السمح».