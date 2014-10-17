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«إعلام القاهرة»: استئناف برنامج الكلية بـ«التعليم المفتوح» لمصلحة الطلاب

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«إعلام القاهرة»: استئناف برنامج الكلية بـ«التعليم المفتوح» لمصلحة الطلاب «إعلام القاهرة»: استئناف برنامج الكلية بـ«التعليم المفتوح» لمصلحة الطلاب

قرر مجلس كلية الإعلام جامعة القاهرة في اجتماعه الأخير استئناف الدراسة ببرنامج التعليم المفتوح استجابه لطلبات أولياء الأمور وحرصا على مصالح الطلاب.

وقالت الدكتورة جيهان يسري، القائم بعمل عميد الكلية، إن مجلس الكلية قرر تشكيل لجنة تقوم حاليا بمراجعة البرنامج وإعداد تطوير شامل له من حيث المحتوى الفعلي، وأساليب التعليم والتدريب وكيفية توظيف أحدث تقنيات التواصل والتعامل في العملية التعليمية.

وأضافت «يسري»، في بيان الخميس، أن «هذا فضلا عن شروط الالتحاق بالبرنامج،بحيث يتم تلافى كل السلبيات والانتقادات التي توجه لبرنامج التعليم المفتوح في ظل توسعه خلال الفترة الاخيرة».

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