«الشباب والرياضة» تستضيف المؤتمر التأسيسي لتيار «البديل الحر» الأحد

تستضيف وزارة الشباب والرياضة، المؤتمر التأسيسي لتيار «البديل الحر» بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، الأحد المقبل، 19 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والدكتور جابر عصفور وزير الثقافة، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العامة والسياسية ورؤساء الأحزاب وممثلي القوى الشبابية.

ويعلن تيار «البديل الحر» خلال المؤتمر عن الهيكل التنظيمي للتيار وأهدافه ورؤيته في الفترة المقبلة والغرض من تأسيسه، بالإضافة إلى طرح وثيقة التيار التي تنطوي على أهداف ومبادئ التيار.