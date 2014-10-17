أمير القصيم يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

بريدة - منصور الجفن تصوير - بدر الفريدي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ظهر أمس بمكتب سموه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة الدكتور اللواء علي بن عطا الله العتيبي مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة لواء، هذا وقد هنأه سموه على هذه الثقة الكريمة وتمنى له التوفيق والنجاح في ظل توجيهات سمو وزير الداخلية ومدير عام الدفاع المدني، من جانبه رفع اللواء العتيبي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة على دعمه وتوجيهاته الحكيمة متمنياً من الله أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر حفظهم الله.