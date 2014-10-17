أمين رابطة العالم الإسلامي يكرم المتفوقين والمتبرعين بالدم

كرم الامين العام لرابطة العالم الاسلامي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي الطلاب الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه والطلاب المتفوقين من طلاب التعليم العام في الحفل السنوي لأسرة آل تركي في دورته السابعة والعشرين في مدينة الرياض. كما قام عدد كبير من ابناء اسرة التركي بالتبرع بالدم اثناء الحفل من خلال التنسيق مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض واحضار المستشفى لسيارته الخاصة بهذا الامر في الحفل.

وقد كرمت الأسرة ضمن فقرات حفلها السنوي المتفوقين والمتفوقات، والداعمين لأنشطة الصندوق من أبناء الأسرة. كما قام الدكتور محمد بن تركي التركي بإصدار كتاب توثيقي لتاريخ الأسرة، وقد حظي بتأييد كثير من الأكاديميين والمختصين وتقديم د. عبدالله التركي. وأوضح رئيس مجلس صندوق عائلة التركي بأنه وبالتعاون مع إدارة المستشفى التخصصي في الرياض قام الصندوق ضمن الاجتماع السنوي بتوفير سيارة بنك الدم المتنقلة مع فريق من الأطباء والمختصين لتشجيع أبناء الأسرة على التبرع بالدم، وقد لاقت الفكرة بفضل الله تفاعلاً واستجابة من الجميع.