أمين الشرقية: جناح أمانة الرياض في جيتكس بصمة مميزة في التقنية الحديثة

أكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن معرض جيتكس دبي 2014 يمثل نقلة كبرى في عالم التقنية التي تنتظر كل عام لما فيها من عرض تكنولوجي وتنافس في تقديم كل جديد تقنياً وفي كل المجالات التطويرية.

وأشار المهندس الجبير عقب زيارة لجناح أمانة منطقة الرياض في معرض جيتكس دبي 2014 أن تواجد القطاع الحكومي عامة والبلدي خاصة في معرض جيتكس أمر مهم وذلك نظراً للسباق مع الزمن نحو المدن الذكية مبيناً أن ذلك أمر مهم جداً للأمانات.

وبين المهندس الجبير ان المنطقة الشرقية ستحظى بالاستفادة من التطبيقات المعروضة في المعرض وتطبيقها لخدمة المنطقة الشرقية واستخدام أهم التطبيقات وتفعيلها بهدف التيسير والتسهيل في التعاملات وتقبل الملاحظات بأسلوب علمي دقيق بما يضمن سرعة التفاعل والتجاوب.

وأشاد أمين المنطقة الشرقية بالتطبيقات المتميزة التي عرضتها أمانة منطقة الرياض خلال مشاركتها في معرض جيتكس دبي واصفاً تلك المشاركة بأنها فخر وبصمة تمثل القطاعات البلدية نظراً للحضور المتميز في المعرض لأمانة منطقة الرياض من خلال تطبيقات حديثة تقنية متطورة.

وكشف أمين المنطقة الشرقية أن هناك توجها لمشاركة أمانة المنطقة الشرقية في معرض جايتكس خلال السنوات القادمة.