وزارة الصحة تطبق الإجراءات الوقائية من «كورونا»

أكدت وزارة الصحة أنها، وبجانب الترصد الوبائي لفيروس كورونا فإنها لا تزال تطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس من خلال مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع بإذن الله.

وأوضحت أنه في إطار الشفافية التي تنتهجها الوزارة واستمراراً لأسلوب الترصد الوبائي الذي تتبعه ورغبة في إطلاع الجميع على مستجدات الوضع فيما يخص فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية فإن الوزارة تود الإحاطة بأنها لا تزال تسجل حالات متفرقة مصابة بالفيروس في بعض مناطق المملكة والتي كان آخرها في محافظة الطائف.

وشددت الوزارة على أهمية الوقاية من العدوى باتباع النصائح التالية: غسل اليدين بالماء والصابون، وتجنب الاتصال مع المرضى، والامتناع عن لمس العينين أو الأنف، والسعال في منديل أو وضع الذراع على الفم ثم غسل اليدين وكذا الذراع بعناية، وتجنب التعامل اللصيق مع الإبل المصابة بأعراض تنفسيه، والالتزام بالتدابير الوقائية عند التعامل مع الإبل، والحفاظ على العادات الصحية الجيدة بشكل عام.

ولمزيد من المعلومات الاطلاع على موقع الوزارة: www.moh.gov.sa/CCC/Pages/default.aspx