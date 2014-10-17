د. التويجري يشارك في مؤتمر علم النفس بالكويت

الرياض - محمد الحيدر

يشارك الدكتور محمد بن عبدالمحسن التويجري عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المؤتمر العلمي الرابع الذي يقيمه قسم علم النفس بكلية العلوم الاجتماعية بجامعه الكويت تحت شعار "علم النفس في عالم متغير" تحت رعاية معالي الدكتور عبدالمحسن مدعج المدعج نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير التربية والتعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة بالوكالة.