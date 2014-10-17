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الهلال الأحمر الليبي يدعو لهدنة في بنغازي مع اشتداد القتال

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الهلال الأحمر الليبي يدعو لهدنة في بنغازي مع اشتداد القتال الهلال الأحمر الليبي يدعو لهدنة في بنغازي مع اشتداد القتال

وجهت جمعية الهلال الأحمر الليبي نداء، الخميس، لوقف إطلاق النار في مدينة بنغازي بشرق البلاد للسماح بإجلاء الاسر المحاصرة في قتال يدور في الشوارع بين متشددين إسلاميين وقوات موالية للحكومة يدعمها شبان محليون.

وأغلقت البنوك ومكاتب والمتاجر أبوابها في ثاني أكبر المدن الليبية في اليوم الثاني من الاشتباكات. وقصفت طائرات حربية مواقع اسلاميين مشتبه بهم.

وقال مسعفون ان عدد القتلى الاشتباكات ارتفع إلى 17 على الاقل بعد إحضار 4 جثث أخرى إلى مستشفيات، الخميس.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة إن الإمدادات الطبية نفدت في أحد المستشفيات.

وتشهد المدينة الساحلية التي يوجد بها بضع شركات نفطية صراعا فوضويا بين تحالف يضم مجموعات ميليشيات إسلامية وبين الجيش وسط اضطرابات في الدولة المنتجة للنفط بعد 3 سنوات من الاطاحة بمعمر القذافي.

وشنت قوات موالية للواء السابق خليفة حفتر ومتحالفة مع الجيش هجوما، الأربعاء، لاستعادة أراض بعد أن اجتاحت جماعة أنصار الشريعة وجماعات إسلامية أخرى بعض معسكرات الجيش وأطبقت على المطار.

وانضم سكان إلى قوات «حفتر» وحاولوا تفكيك نقاط تفتيش أقامها المتشددون.

وأمكن سماع صوت إطلاق النار في عدة مناطق مما أجبر السكان على البقاء داخل منازلهم.

وقال الهلال الاحمر فرع بنغازي، في بيان، إنه يحث كل الأطراف على وقف /إطلاق النار ولو ساعة واحدة للسماح بإجلاء الأسر من منازلهم.

وأضاف في صفحته على «فيس بوك» أنه تلقى عشرات الرسائل من مواطنين يطلبون إجلاء أسرهم.

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