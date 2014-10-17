«كيري» يحضر تنصيب الرئيس الإندونيسي 20 أكتوبر الجاري

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن وزير الخارجية، جون كيري، سيحضر في 20 أكتوبر في جاكرتا حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، قبل أن يتوجه إلى ألمانيا قبيل إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لسقوط جدار برلين.

وعاد «كيري»، الخميس، إلى واشنطن بعد جولة في القاهرة وباريس وفيينا على ان يغادر مجددا السبت إلى اندونيسيا، بحسب ما أفادت المتحدثة باسم وزارته جنيفر ساكي.

وأوضحت «ساكي» أن الوزير «سيحضر (الإثنين) حفل تنصيب الرئيس الاندونيسي المنتخب جوكو ويدودو وسيجري في جاكرتا العديد من المحادثات الثنائية مع نظرائه الاجانب» المدعوين إلى الحفل.

وسبق ان زار كيري اندونيسيا في فبراير.

وبعدما صادقت المحكمة الدستورية الإندونيسية في نهاية أغسطس على فوزه في الانتخابات على أن يتسلم منصبه في العشرين من أكتوبر، أعلن الرئيس المنتخب ويدودو عزمه على إجراء اصلاحات عميقة لأول اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

ويشكل أسلوب الرئيس المنتخب الذي كان بائعا للأثاث، قطيعة مع الطبقة السياسية الإندونيسية التي هيمن عليها حتى الآن قادة منبثقون من النخبة السياسية والعسكرية.

وبعد جاكرتا، يزور كيري برلين التي سبق ان زارها مرتين منذ توليه منصبه في فبراير 2013 حيث سيبحث مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير «موضوعات إقليمية ودولية»، بحسب «ساكي».