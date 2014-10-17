شرطة هونج كونج تزيل حواجزا أقامها محتجون حول منطقة مكتظة بالسكان

أزالت شرطة هونج كونج في الساعات الأولى من صباح الجمعة حواجز أقامها المحتجون المطالبون بالديمقراطية حول منطقة مونج كوك الكثيفة السكان والتي تقع على الجانب الاخر من الميناء قبالة الموقع الرئيسي للمظاهرات.

ولم ترد تقارير عن اشتباكات بين المحتجين والشرطة.

وهذه هي أحدث عملية للشرطة لإزالة الحواجز بعد حوالي 3 أسابيع من بدء الاحتجاجات التي أصابت أجزاء من المركز المالي الآسيوي بالشلل.

ويطالب المحتجون ومعظمهم طلاب بنظام ديمقراطي كامل في المستعمرة البريطانية السابقة.