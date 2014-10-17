أخبار عاجلة

فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

شرطة هونج كونج تزيل حواجزا أقامها محتجون حول منطقة مكتظة بالسكان

Google+ Print
شرطة هونج كونج تزيل حواجزا أقامها محتجون حول منطقة مكتظة بالسكان شرطة هونج كونج تزيل حواجزا أقامها محتجون حول منطقة مكتظة بالسكان

أزالت شرطة هونج كونج في الساعات الأولى من صباح الجمعة حواجز أقامها المحتجون المطالبون بالديمقراطية حول منطقة مونج كوك الكثيفة السكان والتي تقع على الجانب الاخر من الميناء قبالة الموقع الرئيسي للمظاهرات.

ولم ترد تقارير عن اشتباكات بين المحتجين والشرطة.

وهذه هي أحدث عملية للشرطة لإزالة الحواجز بعد حوالي 3 أسابيع من بدء الاحتجاجات التي أصابت أجزاء من المركز المالي الآسيوي بالشلل.

ويطالب المحتجون ومعظمهم طلاب بنظام ديمقراطي كامل في المستعمرة البريطانية السابقة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية