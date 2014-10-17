مصدر أمني ينفى تعرض معسكرين بسيناء للهجوم بقذائف «آر بي جي»

نفى مصدر أمنى مصرى مسؤول، مساء الخميس، تعرض معسكرى الأحراش في رفح والشلاق في الشيخ زويد في شرق سيناء للهجوم بقذائف «آر بي جي».

وأكد المصدر عدم تعرض المعسكرين لأي هجوم نهائيا، مناشدًا وسائل الإعلام التحقق من مصادر الأخبار قبل نشرها.

وأضاف المصدر، أن الوضع الأمنى في سيناء بات مستقرًا وخاضع للسيطرة، موضحا أن «المواطن سوف يشعر بالتحسن الأمنى خلال الأيام القادمة».

وفي وقت سابق الخميس، ذكرت وسائل إعلام أن مسلحين مجهولين أطلقوا قذيفة «آر بي جي» على معسكر أمني برفح، في حين أحبطت قوات الأمن محاولة تفجير عبوة ناسفة على طريق «العريش – رفح»، دون حدوث أي إصابات في الحادثين.