ارتفاع ضحايا الهجوم على سيارة شرطة بالعريش إلى شهيدين و8 مصابين

قال مصدر طبي، الخميس، إن عدد المصابين في حادث انفجار سيارة شرطة بالعريش ارتفع إلى 8 مصابين بالإضافة إلى استشهاد 2 آخرين.

واضاف المصدر أن المجندين الذين استشهدا في الانفجار أحدهما من المنصورة والأخر من كفر الشيخ.

وأكد الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن هناك 3 مصابين حالتهم مستقرة، وأنه تم نقل المصابين الثمانية وجثتي الشهيدين إلى المستشفى العسكري بالعريش.

ومن جانبها، رجحت مصادر أمنية أنه تم استهداف سيارة الشرطة بعبوتين ناسفتين انفجرتا دفعة واحدة أثناء مرور السيارة بجوار مركز شباب المساعيد على الطريق الدولي بالعريش، ما أدى إلى استشهاد شرطيين وإصابة 8 آخرين، علاوة على انهيار جزء من سور مركز الشباب وإصابة سيارة الشرطة ببعض التلفيات.

وتقوم قوات الأمن بتمشيط المنطقة للبحث عن مرتكبي الواقعة، والمرجح أنهم من العناصر التكفيرية.

واغلقت قوات الشرطة الطريق الدولي، وقامت بتمشيط منطقة الحادث.