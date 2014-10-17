' باتشيكو يعرف كل شيء عن مهاجمي الزمالك '

يعرف جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك كل المعلومات اللازمة عن رباعي هجوم الفريق، ويبدو نظريا جاهزا لبداية تطوير الفرسان عمليا بحسب تصريحات المدرب العام محمد صلاح.

صلاح تحدث لـFilGoal.com، بوصفه القائد الحالي للفريق حتى يصل المدرب البرتغالي الذي يحتل موقع حسام حسن فيما تبقى من الموسم.

وقال صلاح: "باتشيكو حين تحدثت معه، وجدته يعرف الكثير جدا عن رباعي هجوم الزمالك، خالد قمر وعبد الله سيسيه وباسم مرسي وأحمد علي".

وتابع "اكتشفت كم استعد هذا الرجل نظريا للمهمة، وسيسهل هذا عمله حين يبدأ في التطبيق الاسبوع المقبل".

وأكد محمد صلاح أن الزمالك يبدو في حال جيدة رغم تعاقب الأجهزة الفنية عليه مؤخرا بداية من أحمد حسام "ميدو" ثم العميد وصولا إلى باتشيكو.

وأفصح صلاح "من فترة العمل القصيرة لي مع الزمالك مؤخرا، وجدت أن الفريق واقف على قدميه جيدا".

وأردف "ما عملنا عليه أنا وإسماعيل يوسف (مدير الكرة) هو الجانب النفسي، لأن اللاعبين كان من بينهم غير المطمئن لأنه سيشارك وما إلى ذلك رغم أن الموسم لازال في بدايته".

وأكمل "تحدثنا مع الجميع، الكل أصبح هادئا، والفريق جاهز للعمل من جديد".

الزمالك جمع 5 نقاط من 3 مباريات بعدما فاز على طلائع الجيش ثم تعادل مع اتحاد الشرطة والداخلية.

ويلعب الزمالك يوم الاثنين المقبل أمام وادي دجلة الذي يخوض مباراته الأولى بدوره مع جهاز فني جديد، يقوده حمادة صدقي.