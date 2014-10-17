الجيش الليبي يسيطر على عدة محاور بجبهة الجبل الغربي بالمنطقة الغربية

أكد آمر غرفة العمليات العسكرية في المنطقة الغربية التابعة للجيش الليبي العقيد إدريس محمد مادي أن قوات الجيش الوطني تسيطر على عدة محاور ومواقع بجبهة الجبل الغربي .

وقال مادي في تصريح صحفي مساء اليوم الخميس، إنهم يُسيطرون على النصف الغربي من مدينة ككلة وأن المنطقة تمشط الآن، كما أن قوات الجيش الليبي تُحرز تقدمًا بمحور الكسارات ورأس اللفع، وأبو شيبة .

وتابع قائلا:- “إن قوات فجر ليبيا تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، كما أن الجيش غنم العديد من الآليات العسكرية والدبابات” حسب قوله .

> وأوضح مادي أن الجميع يعمل وفق خطه عسكرية مُنظمة، مؤكدًا أن المعركة لم تنته بعد، وأن قواتهم ستستمر في التقدم.

> يذكر أن المنطقة الغربية تشهد عمليات عسكرية بين قوات تابعة لغرفة عمليات ثوار ليبيا وأخرى تابعة للواء القعقاع وجيش القبائل المنضوي تحت غرفة العمليات التي شكلتها رئاسة الأركان.

أ ش أ