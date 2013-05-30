صحيفة تركية: إيران أرسلت 4 مليارات دولار لدعم النظام السورى

أكدت صحيفة "صباح" التركية، أن إيران فتحت خطين ائتمانيين بقيمة 4 مليار دولار فى سوريا، بغرض دعم الرئيس السورى بشار الأسد، فى حربه ضد شعبه وكسر حاجز العقوبات الدولية على النظام.

ونقلت صحيفة "صباح"، عن محافظ البنك المركزى السورى "أديب ميالة"، قوله، إن إيران تواصل دعمها للنظام السورى عن طريق فتح خط ائتمانى بقيمة مليار دولار من أجل تمويل استيراد السلع الاستهلاكية، وخط ائتمانى آخر بقيمة تبلغ 3 مليار دولار لدعم شراء البترول ومشتقاته.

وكان محافظ البنك المركزى السورى قد صرح فى وقت سابق، أن بلاده تجرى محادثات مع عدة دول مثل روسيا، من أجل الحصول على قروض، مضيفا أن العملة السورية شهدت انخفاض شديد منذ اندلاع الثورة فى البلاد، كما شهدت البلاد خسائر اقتصادية تجاوزت 25 مليار يورو.