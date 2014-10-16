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أوباما يقدم نفسه مجددا في فوز الزمالك على الشمس

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أوباما يقدم نفسه مجددا في فوز الزمالك على الشمس أوباما يقدم نفسه مجددا في فوز الزمالك على الشمس

واصل يوسف أوباما النجم الواعد في صفوف الزمالك تقديم أوراق اعتماده، هذه المرة بهدفين في فوز كبير للفريق الأبيض على الشمس بنتيجة 6-0.

الزمالك خاض مباراة ودية جديدة في ملعب الدفاع الجوي، وفاز بها بنصف دستة أهداف.

سجل أوباما هدفين، وأحرز أحمد عيد عبد الملك هدفا، وكذلك هز الشباك حازم إمام.

وجاءت مشاركة إمام لتؤكد جاهزيته لقيادة الزمالك في الدوري الممتاز، بعد فترة إصابة منعته من مساعدة منتخب أمام بوتسوانا.

كذلك سجل أحمد توفيق هدفا، ومحمد عبد المجيد أخر.

جميع اللاعبين شاركوا، باستثناء الذين كانوا مع منتخب مصر الأول، للفوز على بوتسوانا مرتين.

كذلك لم يلعب نجوم الأوليمبي، ولم يشارك محمود خالد "شيكا" كونه كان مرتبطا بمباراة أخرى مع فريق الشباب.

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