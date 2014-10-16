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إصابة موسى قد تبعده عن بداية قصة ' زمالك باتشيكو '

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إصابة موسى قد تبعده عن بداية قصة ' زمالك باتشيكو ' إصابة موسى قد تبعده عن بداية قصة ' زمالك باتشيكو '

يشعر صالح موسى مدافع الزمالك بألام قد تبعده عن مباراة الفريق الأبيض الأولى تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جيمي باتشيكو.

الزمالك يستعد لمواجهة وادي دجلة في الجولة الخامسة من الدوري المصري يوم الاثنين المقبل.

المباراة ستكون الاولى للمدير الفني البرتغالي باتشيكو بعدما تولى المسؤولية خلفا لحسام حسن.

وأثناء استعدادات الزمالك للمباراة، شعر صالح موسى الظهير الأيسر للفريق الأبيض بألام في الظهر.

وقرر الجهاز الطبي للزمالك بقيادة عادل حداد إجراء فحوصات وأشعة على ظهر اللاعب لتحديد مدى قدرته على الانتظام في التدريبات.

الزمالك جمع 6 نقاط من 3 مباريات في الدوري بعد الفوز على طلائع الجيش بسداسية، ثم تعادل مع اتحاد الشرطة ثم الداخلية.

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