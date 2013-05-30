رئيس ريال مدريد : بيل ولد لكي يلعب للملكي

أبدى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد إعجابه بالجناح الويلزي جاريث بيل لاعب توتنام الإنجليزي مشيرا إلى أنه يود أن يراه يلعب بقميص الملكي.

وقدم جاريث بيل موسما استثنائيا حيث حصل على لقبي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم مما جعله هدفا لأندية كبيرة مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وقال بيريز عن بيل لماركا "جاريث بيل ولد لكي يلعب لريال مدريد".

ويحاول ريال مدريد تدعيم صفوفه بعديد من اللاعبين المتميزين بعد أن فشل الفريق في تحقيق أي بطولة له هذا الموسم وخرج صفر اليدين.

يذكر بأن جاريث بيل -23 عاما- قد سجل 21 هدفا له في الدوري هذا الموسم ساهم بهم مع فريقه في الحصول على المركز الخامس بعد أن كان قريبا من الأربعة الكبار والتأهل لدوري الأبطال.