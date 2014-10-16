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محافظة القاهرة تحيي ذكرى نصر أكتوبر بالأوبرا.. والإيرادات لصندوق “تحيا مصر”

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محافظة القاهرة تحيي ذكرى نصر أكتوبر بالأوبرا.. والإيرادات لصندوق “تحيا مصر” محافظة القاهرة تحيي ذكرى نصر أكتوبر بالأوبرا.. والإيرادات لصندوق “تحيا مصر”

نظمت محافظة القاهرة برئاسة “جلال السعيد” محافظ القاهرة حفل فنى بمناسبة ذكرى إنتصار أكتوبر بحديقة الأزهر، وقد أحيى الحفل الفنان على الحجار وذلك بالتعاون مع دار الأوبرا .

وألقى الدكتور “جلال السعيد” كلمته متحدثًا عن أبطال نصر أكتوبر وعزم وقوة المصريين، وطالب المصريين بالمضى خلف خطى أبطال أكتوبر، خاتمًا كلامة بـ” تحيا ” وشاكرًا الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وتقرر أن تكون إيرادات الحفل مخصصة لصندوق «تحيا مصر» وذلك أستجابة لدعوات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتضمن فقرات الحفل عرضًا لفريق كورال دار الأوبرا، ثم تبعها فقرة الفنانة “نسمة” مع فريق الأوبرا.

“المراسل: عمر عبدالناصر”

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