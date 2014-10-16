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ممثلون عن شباب البحر الأحمر يسلمون مقترح التقسيم الجديد لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء

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ممثلون عن شباب البحر الأحمر يسلمون مقترح التقسيم الجديد لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ممثلون عن شباب البحر الأحمر يسلمون مقترح التقسيم الجديد لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء

إبراهيم محلب – رئيس الوزراء

سلم عدد من القيادات الشبابية المشاركة بلجنة «لا لتقسيم البحر الأحمر» بمدينة القصير، نسخة من مقترح التقسيم الجديد الذى يحمل عنوان «إقليم التنمية . إقليم البحر الأحمر» لكلاً من رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ، و وزارة الإسكان و هيئة التخطيط العمرانى بالإضافة الي تسليم نسخة من المقترح لمسؤولي أحزاب ” الدستور، و الوفد، و التجمع و التحالف الشعبى الإشتراكى ، و حزب القوية.

وأكد محمد رفيع أن المقترح يتضمن تقسيم المحافظة إلي محافظتين شمالية وجنوبية طبقا لما ورد في المخطط الاستراتيجي القومي الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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