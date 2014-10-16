ممثلون عن شباب البحر الأحمر يسلمون مقترح التقسيم الجديد لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء

سلم عدد من القيادات الشبابية المشاركة بلجنة «لا لتقسيم البحر الأحمر» بمدينة القصير، نسخة من مقترح التقسيم الجديد الذى يحمل عنوان «إقليم التنمية . إقليم البحر الأحمر» لكلاً من رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ، و وزارة الإسكان و هيئة التخطيط العمرانى بالإضافة الي تسليم نسخة من المقترح لمسؤولي أحزاب ” الدستور، و الوفد، و التجمع و التحالف الشعبى الإشتراكى ، و حزب مصر القوية.

وأكد محمد رفيع أن المقترح يتضمن تقسيم المحافظة إلي محافظتين شمالية وجنوبية طبقا لما ورد في المخطط الاستراتيجي القومي الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.